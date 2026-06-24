Sergio Berni

Fuerte cruce entre Magario y Berni en la primera sesión del Senado bonaerense
Fue por el manejo de licencias legislativas, en un contexto de tensiones internas del oficialismo.
Fue por el manejo de licencias legislativas, en un contexto de tensiones internas del oficialismo.
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo que el gobernador piensa igual que él sobre las ocupaciones ilegales de terrenos.
Se concretó por iniciativa del Foro de Seguridad municipal y el concejal Amalfitano y participaron concejales del Frente de Todos y el Jefe de la policía Departamental. Se avanzó en el pedido de "arreglo de los patrulleros" y se los interiorizó acerca de la "creación de la Comisión de Seguridad en e
El ministro de Seguridad bonaerense, suspendió todas sus actividades previstas y se mantiene aislado luego de que uno de sus colaboradores diera positivo.
El ministro de Seguridad criticó a la Justicia por “mirar los derechos de los delincuentes”.
Los Guardavidas en Mar del Plata, se manifiestan frente al municipio, para visibilizar la falta de pago en los salarios desde hace tres meses y la falta de renovación del contrato. Julio Di Virgilio, presidente de la Mutual de Guardavidas manifestó que "no puede ser que estemos sin cobrar los sueldo
Julio Di Virgilio, referente de la Asociación Mutual de Guardavidas, manifestó que "no cobraron para las fiestas y no tienen Obra Social, ni seguro. Estamos en medio de un operativo importante en una situación de riesgo. Es difícil decirle a una persona que no puede pagar un alquiler, la tarjeta o c