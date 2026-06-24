Sergio Berni

Avances para dar respuesta a la inseguridad en Mar del Plata con funcionarios de Berni

Se concretó por iniciativa del Foro de Seguridad municipal y el concejal Amalfitano y participaron concejales del Frente de Todos y el Jefe de la policía Departamental. Se avanzó en el pedido de "arreglo de los patrulleros" y se los interiorizó acerca de la "creación de la Comisión de Seguridad en e