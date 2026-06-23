Un violento episodio de tránsito quedó registrado en La Tablada, partido de La Matanza, cuando un automovilista interceptó a un colectivo, descendió de su vehículo y atacó al conductor tras una discusión ocurrida mientras circulaban por una autopista.

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La secuencia fue grabada por el propio chofer y posteriormente se viralizó en redes sociales. Según trascendió, los ocupantes del automóvil acusaban al colectivero de haberlos encerrado en dos oportunidades durante el recorrido.

La situación escaló cuando el conductor del vehículo particular cruzó su auto delante de la unidad y obligó al colectivo a detenerse. Mientras una mujer que viajaba como acompañante insultaba al chofer desde el automóvil, el hombre se dirigió corriendo hacia la ventanilla del colectivo.

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Allí golpeó en reiteradas ocasiones el vidrio mientras increpaba al trabajador. Luego introdujo un brazo por la ventana e intentó arrebatarle el teléfono celular con el que estaba registrando la escena.

Pese a la agresión, el chofer logró conservar el dispositivo y continuó grabando. En las imágenes difundidas no se observa ninguna reacción por parte del conductor del colectivo, que permaneció dentro de la unidad durante todo el incidente.

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Tras el ataque, el automovilista regresó a su vehículo y se retiró del lugar. Aunque su rostro quedó registrado en el video, hasta el momento no fue identificado oficialmente.

Según informaron fuentes judiciales, ninguna de las personas involucradas presentó una denuncia por lo ocurrido, por lo que el caso no registra avances en la investigación.

Fuente: TN

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