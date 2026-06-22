La Unidad Penal N° 6 de Mercedes tiene, por primera vez desde su creación, una mujer al frente de su conducción. Se trata de la Inspectora Mayor Vanesa Bruschi, quien fue designada como directora del establecimiento por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

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El acto de asunción contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, el jefe del SPB, Xavier Areses, y otras autoridades penitenciarias.

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Bruschi tendrá la responsabilidad de administrar y coordinar una de las unidades penitenciarias más importantes de la provincia, donde se alojan alrededor de 1.100 internos y trabajan 376 agentes penitenciarios.

Nacida en San Nicolás y residente en Baradero, ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense en 1999, tras cursar un año de la carrera de Trabajo Social. Egresó como oficial en 2002 y desarrolló su trayectoria en distintas dependencias, entre ellas las unidades de San Nicolás, Baradero, Campana y Junín.

Con esta designación, el SPB marca un hito institucional al nombrar por primera vez a una mujer como máxima autoridad de la cárcel de Mercedes.

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Fuente: Dib

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