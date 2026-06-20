La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires analiza un proyecto de declaración que manifiesta preocupación por la subejecución presupuestaria en obras de infraestructura y seguridad del sistema ferroviario nacional correspondiente al ejercicio 2026.

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La iniciativa, impulsada por la diputada Mónica Schlotthauer, solicita además que la Auditoría General de la Nación investigue la asignación de los fondos no ejecutados en el marco del Plan de Acción y Presupuesto de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.A.

En los fundamentos, el texto advierte que la ejecución presupuestaria sería inferior al 50% tras la declaración de la Emergencia Ferroviaria, lo que -según el proyecto- habría impedido la finalización de obras estratégicas y afectado el mantenimiento del sistema.

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También se menciona un incremento de descarrilamientos, reducción de frecuencias, cierres de ramales, mayores tiempos de viaje y condiciones de hacinamiento, vinculados a la falta de inversión, repuestos y personal operativo en el sistema ferroviario.

El documento sostiene además que la situación se agrava por el sobreendeudamiento del sector y la subejecución de fondos previstos para obras de señalización, renovación de vías, infraestructura eléctrica y seguridad operacional.

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Finalmente, el proyecto convoca a los legisladores a acompañar el pedido de ejecución total del presupuesto asignado para garantizar obras de infraestructura y condiciones seguras de funcionamiento en la red ferroviaria.

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