La Justicia bonaerense llevó adelante 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades de la provincia de Buenos Aires en el marco de la denominada “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”, una acción coordinada para combatir la ciberpedofilia, el grooming y la distribución de material de abuso sexual infantil.

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Según informó el Ministerio Público Fiscal, la investigación estuvo a cargo de fiscales especializados y abarcó distintos departamentos judiciales, entre ellos Mar del Plata, La Plata, Quilmes, San Isidro, Junín, La Matanza, Morón y Bahía Blanca, entre otros.

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Como resultado de los procedimientos se investigó a 111 personas, de las cuales 106 son hombres y cinco mujeres. Además, se detectó la participación de dos menores de edad en la difusión de material de abuso sexual infantil y se identificó a seis sospechosos que desarrollaban actividades con contacto directo con niños, niñas y adolescentes.

Durante los allanamientos se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 teléfonos celulares y dos armas de fuego. También se realizaron 31 peritajes preliminares sobre el material digital incautado.

Las autoridades informaron además que se identificaron 37 menores de edad que convivían en los domicilios allanados y cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil. La operación tuvo como objetivo desarticular redes de agresores sexuales y fortalecer la detección temprana de delitos contra las infancias en plataformas digitales.

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Fuente: Dib

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