La demora en la reanudación de las negociaciones salariales entre el gobierno bonaerense y los gremios estatales comenzó a generar malestar entre los representantes sindicales, que esperan una nueva convocatoria para discutir aumentos, aunque por el momento no recibieron señales concretas de parte de la Provincia.

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La preocupación creció luego de que cerrara la liquidación de los haberes de junio sin que se alcanzara un acuerdo paritario. Esto implica que los trabajadores de la administración pública provincial, incluidos docentes, judiciales, profesionales de la salud y personal de seguridad, percibirán sus salarios de este mes sin una actualización.

Los últimos encuentros entre funcionarios provinciales y representantes gremiales se realizaron la semana pasada. Sin embargo, durante esas reuniones no hubo una propuesta salarial formal. En cambio, las autoridades informaron sobre medidas vinculadas al financiamiento provincial y ratificaron que el medio aguinaldo se abonará en tiempo y forma.

Desde los sindicatos señalaron que existía expectativa de que el Ejecutivo presentara una oferta en los días posteriores para acelerar una recomposición que también impactara en el cálculo del aguinaldo. No obstante, hasta ahora el diálogo no se retomó.

El último acuerdo salarial había sido firmado en mayo e incluyó una actualización acumulada del 9,3%, además de una cláusula de revisión para evaluar el comportamiento de los salarios frente a la inflación. Ese mecanismo de revisión fue el que se activó durante junio, aunque las conversaciones no avanzaron hacia una nueva propuesta.

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Según explicaron desde el gobierno provincial, el objetivo es alcanzar un entendimiento que abarque varios meses para brindar previsibilidad a las cuentas públicas. En ese marco, funcionarios de las áreas de Economía y Trabajo plantearon que la Provincia atraviesa dificultades financieras asociadas, entre otros factores, a la reducción de transferencias nacionales.

Los gremios, por su parte, sostienen que existe una pérdida del poder adquisitivo que ya supera el 3% y consideran necesario acordar una mejora salarial significativa. Además, reclaman que cualquier incremento que se defina contemple una aplicación retroactiva para compensar la demora en la negociación.

En paralelo, el conflicto salarial también tendrá una expresión en las escuelas. Este jueves, sectores nucleados en SUTEBA Multicolor realizarán una medida de fuerza para reclamar una recomposición salarial más profunda. Entre los planteos figura la exigencia de elevar el salario básico docente a 1,5 millones de pesos para los cargos iniciales.

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Mientras tanto, la expectativa de los gremios está puesta en que la Provincia concrete una nueva convocatoria durante los próximos días para retomar una negociación que, por ahora, permanece sin definiciones.