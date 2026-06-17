El Partido de Mar Chiquita recibirá por primera vez en su historia al Rally Mar y Sierras, una competencia automovilística que se desarrollará este fin de semana en Coronel Vidal, con la participación de entre 40 y 50 vehículos, recorridos por caminos rurales y una largada simbólica prevista para el viernes desde las 17:00 frente al Espacio Joven.

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El lanzamiento oficial se realizó en el Centro Cultural Oscar Sestelo, con la presencia de autoridades municipales, representantes del Automotoclub Mar Chiquita y de la Federación Mar y Sierras.

El secretario de Deportes, Sebastián Rioja, encabezó la presentación y destacó la importancia del evento: “Estamos muy contentos de poder articular con el Automotoclub y lograr por primera vez en la historia traer al Partido de Mar Chiquita el Rally Mar y Sierras. Es un acontecimiento histórico”.

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En esa línea, el funcionario subrayó el impacto turístico de la competencia al señalar que “es un gran evento en el que viene muchísima gente de toda la Provincia. Uno de los objetivos claros que tiene nuestro municipio es poder mover el turismo y darle trabajo a los hoteleros y comerciantes”. También valoró el trabajo conjunto de las áreas municipales y el acompañamiento del intendente Walter Wischnivetzky.

Por su parte, el presidente de la Federación Mar y Sierras, Oscar Milani, resaltó el valor integrador del rally: “Movemos los pueblos con el Rally. Al margen de lo deportivo, se da una integración turística y cultural”.

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El viernes se realizará la largada simbólica frente al Espacio Joven de Coronel Vidal, mientras que la competencia comenzará el sábado a las 09:00 en Restinga, sobre la Ruta 2. El recorrido continuará por la Esquina de Argúas -donde la cooperadora de la Escuela N°6 ofrecerá servicio gastronómico- y luego regresará a Coronel Vidal por caminos rurales hasta el circuito Arbolito.

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El domingo se repetirán los circuitos con largada desde las 08:00. Desde la organización informaron que el acceso será libre y gratuito tanto en el circuito Arbolito como en los caminos rurales, aunque los tramos permanecerán cerrados al público desde las 07:30. Se recomienda asistir con anticipación, llevar agua, refrigerios y ropa cómoda y abrigada.

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