La actividad se desarrollará en medio de las tensiones internas que atraviesa el peronismo bonaerense, especialmente entre el sector que responde al mandatario provincial y el núcleo más cercano a La Cámpora y al cristinismo.

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Pese a los cruces recientes por declaraciones de dirigentes alineados con Kicillof, el PJ bonaerense, que preside el gobernador, acompañará la convocatoria. Días atrás, el partido había ratificado su respaldo a Cristina Kirchner y reclamado su libertad.

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Desde el kirchnerismo buscan convertir la movilización en una nueva muestra de apoyo a la exmandataria y mantienen la presión para que Kicillof tenga un gesto político más visible hacia la ex presidenta.

La posible presencia del gobernador es seguida de cerca dentro del peronismo, ya que podría convertirse en una señal de acercamiento o profundizar las diferencias que persisten entre los distintos sectores del espacio.

Fuente: Infobae

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