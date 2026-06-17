El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, ratificó la vigencia del Pase Libre Multimodal (PLM) y destacó que se trata de un derecho garantizado para miles de bonaerenses que utilizan el transporte público de manera gratuita.

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“Las credenciales de Pases Libres Multimodales son un derecho que desde la Provincia de Buenos Aires garantizamos desde el primer día de la gestión”, afirmó el funcionario.

El beneficio alcanza a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera para un trasplante, quienes pueden viajar sin costo en las líneas de transporte terrestre provinciales comprendidas entre la 200 y la 499, además de los servicios fluviales bajo jurisdicción bonaerense.

Según datos oficiales, en la provincia de Buenos Aires unas 800 mil personas cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento que les permite acceder al PLM sin necesidad de realizar trámites adicionales ni contar con un límite de viajes mensuales.

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Marinucci señaló que el pase facilita el acceso a consultas médicas, actividades educativas, laborales, recreativas y encuentros familiares. Además, destacó que durante 2026 ya se entregaron credenciales a unas 80 mil familias bonaerenses.

“El PLM es una herramienta que facilita la vida de miles de vecinas y vecinos. Desde nuestra llegada al Ministerio agilizamos los operativos para estar presentes en cada distrito y acercar este derecho a quienes lo necesitan”, sostuvo.

En ese contexto, el titular de Transporte cuestionó la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la vinculación entre la tarjeta SUBE y el Certificado Único de Discapacidad para acceder a beneficios en el transporte.

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“Para las personas que necesitan que se les facilite el día a día, suman otro trámite con tal de no reconocer derechos que llevan años negándoles”, expresó.

Asimismo, consideró que las decisiones públicas deben estar acompañadas por “sentido común y empatía” y sostuvo que algunas medidas impulsadas desde Nación se encuentran alejadas de la realidad cotidiana de las familias.

Durante el año, el Ministerio de Transporte bonaerense llevó adelante operativos de entrega de credenciales en distintos municipios, entre ellos Mar del Plata, Quilmes, Monte Hermoso, José C. Paz, Moreno, La Costa, Malvinas Argentinas, Morón, Villa Gesell y Almirante Brown.

Desde la Provincia remarcaron que el Pase Libre Multimodal continúa vigente y que los beneficiarios pueden seguir utilizándolo para trasladarse de manera gratuita dentro del territorio bonaerense.

