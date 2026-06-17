El Gobierno bonaerense creó el Programa de Infraestructura Sostenible y Resiliente, una iniciativa destinada a incorporar criterios ambientales, climáticos y de gestión del riesgo en la planificación, ejecución y mantenimiento de obras y servicios públicos.

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La medida, oficializada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, busca promover proyectos que contribuyan al desarrollo territorial, la conservación ambiental y la adaptación frente al cambio climático. La implementación estará a cargo de la Subsecretaría de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible.

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La iniciativa contempla dos ejes principales: la incorporación de criterios de sostenibilidad en todas las etapas de las obras públicas y el fortalecimiento de las políticas de acción climática y gestión integral del riesgo de desastres.

Entre sus objetivos figuran el desarrollo de estándares socioambientales, la promoción de la participación ciudadana, la reducción de vulnerabilidades ante fenómenos climáticos extremos y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la resiliencia de la infraestructura pública.

Fuente: Dib

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