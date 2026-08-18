Mataron de un balazo a un contratista en Lomas de Zamora: un detenido y un prófugo
Un hombre de 53 años, fue atacado cuando bajaba de su camioneta en Ingeniero Budge. Alcanzó a herir a uno de los agresores antes de morir.
Un contratista de 53 años fue asesinado de un balazo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, cuando descendía de su camioneta frente a un comercio. Por el crimen hay un detenido y otro sospechoso permanece prófugo.
La víctima fue identificada como Jorge Britos Alcaraz, quien había llegado cerca de las 23.20 del sábado a un kiosco ubicado sobre Cosquín al 1300. En ese momento, dos hombres que circulaban en una moto se acercaron directamente hacia él.
Uno de los atacantes descendió del rodado y le disparó en el pecho a corta distancia. Pese a estar herido, Britos Alcaraz logró extraer un arma que llevaba consigo y alcanzó a herir al tirador, aunque los dos agresores escaparon.
La Policía encontró en el lugar una pistola calibre 9 milímetros y una vaina servida. A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron la fuga e identificaron a los sospechosos.
Horas después fue detenido Sebastián Abel Rodríguez, de 22 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el cuello y llevaba prendas similares a las observadas en las imágenes. En tanto, Kevin Ezequiel Lezcano, de 23 años, señalado como conductor de la moto, continuaba prófugo este martes.
La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Espejo, titular de la UFI N°7 de Lomas de Zamora. El móvil del homicidio todavía no fue determinado: si bien no se descartó por completo una tentativa de robo, los investigadores también analizan la posibilidad de un ajuste de cuentas.
Fuente: Infobae