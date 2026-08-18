Un contratista de 53 años fue asesinado de un balazo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, cuando descendía de su camioneta frente a un comercio. Por el crimen hay un detenido y otro sospechoso permanece prófugo.

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La víctima fue identificada como Jorge Britos Alcaraz, quien había llegado cerca de las 23.20 del sábado a un kiosco ubicado sobre Cosquín al 1300. En ese momento, dos hombres que circulaban en una moto se acercaron directamente hacia él.

Uno de los atacantes descendió del rodado y le disparó en el pecho a corta distancia. Pese a estar herido, Britos Alcaraz logró extraer un arma que llevaba consigo y alcanzó a herir al tirador, aunque los dos agresores escaparon.

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La Policía encontró en el lugar una pistola calibre 9 milímetros y una vaina servida. A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron la fuga e identificaron a los sospechosos.

Horas después fue detenido Sebastián Abel Rodríguez, de 22 años, quien presentaba una herida de arma de fuego en el cuello y llevaba prendas similares a las observadas en las imágenes. En tanto, Kevin Ezequiel Lezcano, de 23 años, señalado como conductor de la moto, continuaba prófugo este martes.

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La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Espejo, titular de la UFI N°7 de Lomas de Zamora. El móvil del homicidio todavía no fue determinado: si bien no se descartó por completo una tentativa de robo, los investigadores también analizan la posibilidad de un ajuste de cuentas.

Fuente: Infobae

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