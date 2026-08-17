La provincia de Buenos Aires mantiene una alerta naranja por la presencia de cianobacterias en cuerpos de agua de 17 municipios, luego de que los controles detectaran un incremento de estos organismos durante los últimos días.

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La advertencia fue emitida por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua (ADA), en el marco del Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias. El nivel naranja representa un riesgo medio o potencial para la salud y supone la colocación de una bandera sanitaria en los lugares afectados.

Los distritos alcanzados son Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan no ingresar a las aguas donde rige la alerta y consultar a guardavidas o autoridades locales ante cualquier duda. También se advirtió que no deben consumirse alimentos provenientes de los sectores afectados.

Una de las señales que puede advertir sobre la presencia de cianobacterias es un cambio visible en el aspecto del agua. Pueden aparecer manchas, franjas, grumos o acumulaciones de color verde, por lo que ante estas características se aconseja evitar el contacto.

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Las cianobacterias son organismos microscópicos capaces de realizar fotosíntesis y pueden encontrarse tanto en aguas dulces como saladas y salobres. Algunas especies pueden producir toxinas y representar un riesgo para las personas y el ambiente cuando alcanzan concentraciones elevadas.

El seguimiento se realiza mediante el Cianosemáforo bonaerense, que combina los reportes enviados por los municipios con información obtenida a través del monitoreo satelital de la Autoridad del Agua. Actualmente, 51 municipios participan del sistema provincial.

Las autoridades continuarán siguiendo la evolución de los cuerpos de agua para actualizar los niveles de alerta y reforzar las medidas de prevención en las zonas donde se detecte una mayor presencia de estos organismos.

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