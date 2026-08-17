La búsqueda de José Andino, un hombre de 60 años que permanecía desaparecido desde hacía varios días, terminó con un trágico hallazgo en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de la vivienda de su pareja, quien quedó detenida como principal sospechosa.

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El descubrimiento se produjo durante la madrugada de este lunes en una propiedad ubicada en Necochea al 800, en el barrio Irigoyen. La mujer detenida fue identificada como Virginia Marlene Alviso, de 30 años.

La investigación comenzó después de que el hijo de Andino denunciara que llevaba varios días sin tener noticias de su padre. Además, contó que durante la última conversación que habían mantenido, el hombre le había mencionado una discusión con su pareja.

A partir de esa información, los investigadores dirigieron la pesquisa hacia la vivienda. Durante la inspección encontraron manchas de sangre y un sector del patio donde la tierra había sido removida recientemente. Al profundizar las tareas en ese punto, finalmente hallaron el cuerpo enterrado.

Los primeros testimonios incorporados a la causa indican que la pareja habría protagonizado una fuerte discusión el jueves 13 de agosto. Tras el hallazgo y los elementos reunidos durante el procedimiento, la Justicia ordenó la detención de Alviso.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de San Nicolás, encabezada por la fiscal Belén Baños. Entre las medidas dispuestas se encuentran peritajes en la vivienda, análisis de evidencia y nuevas declaraciones para reconstruir las horas previas a la desaparición.

La autopsia será clave para establecer cómo y cuándo murió Andino, mientras que la mujer detenida tiene previsto ser indagada este martes. La Justicia continúa trabajando para determinar las circunstancias del crimen y las responsabilidades en el hecho.

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