Un incendio en una central eléctrica de Edelap provocó un masivo apagón en La Plata y localidades cercanas durante la madrugada de este lunes. El fuego se inició cerca de las 02.50 en calle 9 entre 527 y 528, en Tolosa, y afectó también a vecinos de Ensenada y Gonnet. Al menos cuatro dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y lograron controlar las llamas dentro de la estación, aunque continúan con tareas de enfriamiento.

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Según las primeras informaciones, el siniestro se originó por una falla en un transformador que produjo sobrecalentamiento en la estación. Eso derivó en la caída de dos columnas de transformadores y dejó sin servicio a miles de usuarios. Incluso el tramo final de la autopista Buenos Aires - La Plata quedó completamente a oscuras durante la noche por la interrupción del suministro.

La magnitud del incendio hizo colapsar una medianera de siete metros que separa la central de una vivienda lindera. Un vecino relató a _Arriba Argentinos_ que los bomberos se quedaron sin agua y tuvieron que utilizar la pileta de la propiedad para continuar apagando el fuego. El hombre había ido a auxiliar a su cuñado, que vive al lado de la central y tiene problemas de movilidad.

Desde Edelap habían anunciado previamente cortes programados para este lunes de 09.00 a 15.30 en la zona de 8 a 11 y de 50 a 53, por obras de mantenimiento. La empresa indicó que esos trabajos podrían implicar la interrupción del servicio y que serían reprogramados en caso de condiciones climáticas adversas, aunque no estaban vinculados al incendio de esta madrugada.

Por el momento se desconoce el plazo estimado para la normalización del servicio en La Plata y alrededores. Las cuadrillas de la empresa trabajan junto a los bomberos en la zona para evaluar los daños en la central y restablecer el suministro de forma segura.

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