Axel Kicillof comenzó una nueva etapa de su construcción política con el objetivo de extender el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fuera de la provincia de Buenos Aires y fortalecer una eventual candidatura presidencial para 2027.

Ads

La estrategia fue planteada durante una reunión del espacio realizada la semana pasada en La Plata, encabezada por Carlos Bianco y Andrés “Cuervo” Larroque. Allí, la conducción transmitió la necesidad de consolidar el armado bonaerense y avanzar con mayor intensidad en las provincias.

“Hay que fortalecer el esquema de Buenos Aires y expandir el armado al resto de las provincias”, señaló uno de los participantes del encuentro. El segundo semestre aparece como un período central para sumar dirigentes y darle mayor presencia federal al proyecto político del Gobernador.

La construcción nacional se desarrolla mientras continúan las diferencias entre el kicillofismo y distintos sectores del peronismo, principalmente el kirchnerismo. En el MDF buscan evitar una escalada pública de la interna, aunque mantienen la cautela frente a posibles candidaturas alternativas dentro del espacio.

Puede interesarte

“Axel va a seguir con la guardia en alto. Porque cada tanto salen con alguna jugada, con un globo de ensayo”, afirmó un intendente del conurbano que integra el Movimiento Derecho al Futuro. Entre los nombres que circulan dentro del peronismo aparecen Sergio Uñac y Sergio Massa.

Ads

En paralelo, también comenzaron a tomar visibilidad posibles candidatos para suceder a Kicillof en la gobernación bonaerense. Entre ellos se encuentran Bianco, Gabriel Katopodis, Julio Alak y Jorge Ferraresi, quienes vienen participando de plenarios y recorridas por distintos municipios.

El próximo paso de la estrategia federal será una visita de Kicillof a Chaco, donde será recibido por el exgobernador y actual senador Jorge Capitanich. Además, el MDF prepara un plenario nacional con el objetivo de reunir a las distintas vertientes que respaldan el proyecto electoral del mandatario bonaerense.

Ads