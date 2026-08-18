La Provincia de Buenos Aires avanzó con la renovación del Directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata y oficializó la incorporación de cinco nuevos directores.

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Las designaciones fueron establecidas mediante una Resolución N° 6 de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios y contemplan representantes del sector sindical y de distintas entidades empresariales relacionadas con la actividad que se desarrolla en el puerto.

Los nuevos integrantes del Directorio son Guillermo Crivos, Alejandro José Cachile, Mariano Ángel Gigena Gendra, María Laura Brolese D'Adamo y Pablo Eduardo Azcarate.

Los cinco nuevos directores tendrán un período de tres años al frente de sus funciones. De acuerdo con las normas que regulan el funcionamiento del Consorcio, el Directorio está compuesto por nueve integrantes y los cargos tienen carácter honorario.

La renovación se produjo luego del proceso administrativo impulsado por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios para recibir las postulaciones de las organizaciones sindicales y entidades empresariales correspondientes.

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Uno de los puntos que atravesó el proceso de renovación fue la discusión judicial en torno a la representación de los trabajadores en el Directorio. En 2025, el Tribunal del Trabajo N° 5 de La Plata declaró la inconstitucionalidad de un apartado del Decreto 1596/99 que establecía que los representantes sindicales debían pertenecer exclusivamente a organizaciones con personería gremial.

A partir de ese fallo, la Provincia modificó las condiciones de la convocatoria y habilitó la presentación de candidatos de distintas organizaciones sindicales.

La misma resolución que estableció las nuevas designaciones dispuso el cese de Facundo Leandro Penacchionni, Rodolfo Gustavo Chávez y Susana Beatriz Giulietti.

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Con estas modificaciones, el Gobierno bonaerense reconfiguró parte del Directorio del Puerto de La Plata e incorporó nuevos representantes de los sectores sindicales y empresarios vinculados a la actividad portuaria.