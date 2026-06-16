La medida fue establecida mediante la Resolución 4917/2026 del Ministerio de Salud bonaerense, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak. El organismo funcionará en el ámbito del Programa Provincial de Cannabis Terapéutico, aprobado el año pasado.

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Según se informó, el consejo tendrá como principal función brindar asesoramiento técnico y estratégico a la Dirección Provincial de Promoción y Prevención en Salud, con el objetivo de fortalecer las acciones vinculadas al acceso, investigación y desarrollo de tratamientos basados en cannabis medicinal.

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El nuevo espacio estará integrado por representantes de universidades, organizaciones sociales, entidades científicas, profesionales de la salud y otros actores relacionados con la temática. La intención es incorporar distintas miradas para consensuar políticas y líneas de trabajo en un área que ganó relevancia en los últimos años.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que el consejo permitirá consolidar un ámbito de diálogo permanente entre el Estado y la sociedad civil, favoreciendo la participación de sectores especializados en la elaboración de estrategias sanitarias.

La iniciativa se enmarca en la adhesión bonaerense a la Ley Nacional 27.350 y forma parte de la política impulsada por la gestión de Axel Kicillof para ampliar el acceso al cannabis terapéutico, promover la investigación científica y fortalecer el desarrollo institucional del sector.

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