Con muestras de profundo pesar, familiares, militantes, dirigentes políticos y referentes de organismos de derechos humanos despidieron este lunes a Taty Almeida, histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fallecida a los 95 años.

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El velatorio se realizó en la sede del Sindicato de Telecomunicaciones (Foetra), en el barrio porteño de Balvanera, donde cientos de personas se acercaron durante toda la jornada para acompañar a su familia y rendir homenaje a una de las voces más emblemáticas de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

Entre quienes participaron de la despedida estuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. “Taty siempre estaba, era una presencia permanente. Pasa el tiempo, pero queda el ejemplo de lucha”, expresó Kicillof al recordar a la dirigente.

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Por su parte, Carlotto manifestó su dolor por la pérdida de una compañera de décadas. “Taty era una persona activa, generosa y con una enorme alegría. Esta noticia inesperada me duele en el alma. La vamos a querer siempre”, señaló.

Almeida dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de su hijo Alejandro, desaparecido en 1975, y se convirtió en una figura central de la defensa de los derechos humanos en Argentina. Hasta sus últimos años mantuvo una intensa actividad pública, participando de marchas, actos y programas radiales.

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Como último deseo, su familia pidió que quienes quieran homenajearla realicen donaciones a Madres de Plaza de Mayo, en lugar de enviar flores.

Fuente: Dib

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