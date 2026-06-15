El empleo asalariado privado formal continúa en retroceso en Argentina. De acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, correspondientes a marzo de 2026, se perdieron 96.700 puestos de trabajo en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que representa una caída interanual del 1,5%.

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La provincia de Buenos Aires no escapó a esta tendencia. Con 1.951.000 trabajadores registrados en el sector privado, registró una baja del 1,7% interanual, equivalente a más de 33.000 empleos perdidos en los últimos doce meses.

Los datos surgen del informe "Situación y Evolución del Trabajo Registrado", elaborado sobre la base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y reflejan un escenario de retracción laboral en gran parte del país.

En marzo, el empleo privado formal alcanzó a 6,188 millones de trabajadores. De las 24 jurisdicciones, 20 registraron caídas interanuales y solo cuatro mostraron crecimiento: Neuquén (+3,3%), Río Negro (+3,2%), La Rioja (+3%) y San Juan (+2,2%).

Entre las provincias más afectadas se ubicaron Tierra del Fuego (-9%), Chubut (-6,8%), Corrientes y Formosa (-5,3%), Chaco (-5,2%) y Santa Cruz (-5,1%).

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La comparación mensual tampoco mostró señales alentadoras. Descontados los efectos estacionales, 16 jurisdicciones registraron bajas en el empleo, tres permanecieron estables y apenas cinco lograron mejoras.

El impacto en Buenos Aires

Aunque la caída porcentual bonaerense fue menor a la de otras provincias, su peso dentro del mercado laboral nacional amplifica las consecuencias.

Buenos Aires concentra cerca de un tercio del empleo privado formal argentino. Por ese motivo, una reducción del 1,7% implica la pérdida de más de 33.000 puestos de trabajo, una de las cifras más elevadas del país en términos absolutos.

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La situación afecta especialmente a sectores con fuerte presencia en el territorio bonaerense, como la industria manufacturera, el comercio y la construcción, actividades que vienen mostrando dificultades en el actual contexto económico.

Salarios por debajo de la inflación

A la caída del empleo se suma el deterioro del poder adquisitivo.

Según el relevamiento oficial, la remuneración promedio bruta de los trabajadores privados registrados alcanzó en marzo los $2.207.129, con un incremento interanual del 31,6%. En tanto, la remuneración mediana se ubicó en $1.540.251, con una suba del 28,1%.

Ambos aumentos quedaron por debajo de la inflación interanual del 32,6% informada por el Indec para marzo, lo que refleja una nueva pérdida del poder de compra de los salarios formales.