Una serie de intentos de secuestro ocurridos durante la madrugada del domingo generó alarma en el partido bonaerense de Ezeiza y derivó en una rápida investigación judicial que culminó con la detención de un sospechoso. Según la pesquisa, cuatro mujeres fueron atacadas en un radio de pocas cuadras por un hombre encapuchado que intentó introducirlas por la fuerza en un vehículo.

Ads

De acuerdo con la información reunida por los investigadores, los episodios ocurrieron en una zona cercana a la autopista Ezeiza-Cañuelas. Las denuncias permitieron establecer un patrón común: un hombre descendía de un automóvil negro de alta gama e intentaba reducir a las víctimas para subirlas al vehículo, donde presuntamente actuaba al menos un cómplice.

Uno de los casos que tomó estado público fue el de una joven de 19 años que relató en redes sociales el dramático momento que vivió cuando esperaba el colectivo para ir a trabajar. Según contó, el atacante intentó obligarla a ingresar al automóvil, pero logró resistirse y pedir ayuda. El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Dorrego y Pravaz.

La sucesión de denuncias encendió las alarmas entre las autoridades y llevó a la intervención del fiscal Sergio Mola, titular de la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora. A partir del análisis de testimonios, registros de cámaras de seguridad y otras medidas de prueba, se logró identificar al principal sospechoso.

Como resultado de la investigación, efectivos policiales realizaron distintos procedimientos que culminaron con la detención del acusado y el secuestro del vehículo presuntamente utilizado durante los ataques. Los investigadores intentan determinar además si el hombre actuó acompañado y si existen otros episodios similares que puedan estar vinculados con la misma maniobra.

Ads

La causa continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas. Mientras tanto, las autoridades buscan reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y establecer si hubo más personas involucradas en los intentos de captación denunciados por las víctimas.

Puede interesarte

Ads