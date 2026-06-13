El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Provincia de Buenos Aires puso en marcha un Plan de Gestión del Riesgo Climático con una inversión superior a los $530.000 millones, destinado a fortalecer la prevención, la coordinación y la respuesta frente a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes en el territorio.

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La estrategia surge ante el aumento de la intensidad y recurrencia de eventos asociados al cambio climático y como anticipación a un posible fenómeno de El Niño de gran magnitud, que podría provocar lluvias intensas, inundaciones y temperaturas anómalas en distintas regiones.

El plan se estructura en tres ejes principales: monitoreo, alertas tempranas y coordinación; acciones de prevención y respuesta; y medidas estructurales orientadas a la adaptación y mitigación de los impactos climáticos.

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En materia de monitoreo, se incorporan herramientas como el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), el Comité de Gestión de Riesgo y Emergencia (CORE), la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes técnicos de la Autoridad del Agua (ADA), que permiten anticipar escenarios y optimizar la planificación territorial.

El segundo eje contempla tareas de prevención y respuesta inmediata, como la limpieza y mantenimiento de arroyos para mejorar el escurrimiento, la reparación de caminos afectados por anegamientos y la implementación de planes de contingencia ante olas de calor, garantizando el acceso a servicios esenciales como el agua potable y la energía eléctrica.

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En cuanto a las medidas estructurales, el plan prevé 135 intervenciones y 7 estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras, con una inversión de $284.983 millones, además de 10 obras de infraestructura hidráulica regional destinadas a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a inundaciones y sequías, con una inversión de $245.759 millones.

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