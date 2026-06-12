El docente de música Gastón Valdez fue operado en las últimas horas tras haber sido brutalmente agredido por un alumno de sexto año el 1 de junio en el Colegio San José de Tandil, donde daba clases, y lanzó una colecta para afrontar los gastos judiciales derivados del caso.

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El ataque ocurrió durante una clase dentro de un aula y le provocó graves lesiones en el rostro. A partir de esa agresión, se inició un proceso penal contra el estudiante, mientras que el docente también impulsará acciones civiles por daños y perjuicios.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Valdez explicó la situación económica que enfrenta: “Tengo que afrontar los costos de los abogados y realmente es una plata con la que no cuento”. En ese marco, compartió su alias para recibir colaboraciones: Gamma.Mood.

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En su mensaje, el docente señaló: “Se ha iniciado un proceso penal contra mi agresor y también tengo que iniciar un proceso judicial por los daños y perjuicios que me ocasionaron. Cuento con un equipo de abogados que me van a acompañar legalmente, y debo afrontar el costo de dichos honorarios”. Además, convocó a la comunidad a colaborar “para hacer lo posible para que este hecho tenga las consecuencias que se merece”.

Respecto a su estado de salud, Valdez detalló que sufrió múltiples fracturas faciales producto de la golpiza, entre ellas una “fractura multifragmentada de todas las paredes del seno maxilar izquierdo, fractura bipartita del arco cigomático, fractura del proceso coronoideo de la mandíbula izquierda y fractura del hueso malar”, además de lesiones en la nariz y la órbita ocular, con importante inflamación y compromiso de tejidos blandos.

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Tras el episodio, la comunidad educativa y distintos sectores gremiales se movilizaron en Tandil bajo la consigna Basta de violencia. La convocatoria, impulsada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, incluyó una marcha hacia la Jefatura Distrital, con paso por el establecimiento educativo y finalización en la Plaza Independencia.

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Desde el gremio Sadop señalaron que “la responsabilidad de la seguridad y el ambiente de trabajo recae en la entidad propietaria, en el empleador”, en el marco de un reclamo más amplio por condiciones laborales y prevención de hechos de violencia en las escuelas.

Con información de DIB

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