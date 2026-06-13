El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) reclamó una “urgente recomposición salarial” tras la reunión paritaria realizada en la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno no presentó una oferta de aumento, en un encuentro llevado a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo.

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Luego del encuentro, el FUDB emitió un comunicado en el que exigió “recomposición salarial, antes de que cierre el sistema, que garantice una mejora real en los ingresos y responda a las necesidades de las y los docentes”.

Durante la reunión participaron autoridades de los ministerios de Trabajo, Empleo Público y Hacienda, de la Dirección General de Cultura y Educación, del Banco Provincia y del Instituto de Previsión Social.

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El frente gremial, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, planteó una agenda que incluyó la recomposición salarial frente a la inflación, la aplicación del Acuerdo de Resguardo y Reparación ante situaciones de violencia, el Régimen Académico y condiciones para la inclusión educativa.

Además, manifestaron preocupación por la reforma previsional acordada a nivel nacional y remarcaron la necesidad de “continuar con la defensa irrestricta del sistema previsional provincial y del IPS”.

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Entre otros reclamos, el FUDB solicitó la implementación de la “desconexión total” fuera de la jornada laboral, la resolución de problemas en el sistema de licencias y la aplicación del Decreto 900, así como la finalización del proceso de titularización en Educación Técnica y la actualización de normativas vinculadas a la organización institucional.

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También se elevaron demandas relacionadas con el funcionamiento de la obra social IOMA, en representación del Consejo Consultivo Gremial.

Desde el Gobierno provincial tomaron nota de los planteos y acordaron continuar las negociaciones en los próximos días. Asimismo, confirmaron que el medio aguinaldo será abonado en tiempo y forma y presentaron un plan de refinanciación de deudas para trabajadores con problemas de morosidad.

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Con información de DIB