El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lanzó una campaña durante el Mundial 2026 para visibilizar y prevenir los problemas de salud mental asociados a las apuestas virtuales, en un contexto de creciente uso de plataformas online.

Ads

Bajo la consigna Que la única pasión sea alentar a la Selección, la cartera sanitaria advirtió que el juego puede transformarse en una problemática cuando deja de ser un entretenimiento y comienza a generar ansiedad, aislamiento o conflictos en la vida cotidiana.

Desde el organismo señalaron que el crecimiento de las apuestas online en los últimos años amplió el acceso al juego, especialmente a través de dispositivos móviles, lo que incrementa el riesgo de desarrollar conductas adictivas. En este sentido, remarcaron que el fenómeno alcanza a todas las edades y clases sociales, aunque impacta con mayor fuerza en los jóvenes.

Puede interesarte

“El juego en línea se vuelve problemático cuando se realiza de forma recurrente y excede nuestra capacidad de controlarlo”, indicaron desde la campaña, al tiempo que subrayaron que esta situación puede afectar vínculos personales y la salud mental.

Entre las principales señales de alerta, mencionaron la ansiedad, irritabilidad o aislamiento social, la pérdida de interés en actividades habituales, la preocupación constante por apostar, la negación o minimización del tiempo dedicado al juego y la imposibilidad de controlar la conducta.

Ads

Asimismo, destacaron que el uso del teléfono celular como principal vía de acceso facilita la naturalización de las apuestas, al integrarlas como una aplicación más dentro de la vida cotidiana, lo que dificulta su detección temprana como problema.

Puede interesarte

Finalmente, recordaron que la Provincia cuenta con espacios de atención, acompañamiento y orientación para quienes necesiten ayuda, y pusieron a disposición la línea gratuita 0800-222-5462 para consultas vinculadas a la ludopatía.

Con información de DIB

Ads