El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó desde Pergamino al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo patrimonial que lo rodea, con una ironía: “Estoy buscando un pendrive para la provincia”, al tiempo que criticó el ajuste del Gobierno nacional y sus consecuencias.

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Durante una visita en la que inauguró un edificio escolar y encabezó la entrega de patrulleros y motos, el mandatario apuntó contra uno de los ejes discursivos del oficialismo. “El Gobierno nacional con esa imagen de la motosierra era contra la casta. Nos enteramos todos los días que lo de la casta no salió bien”, afirmó.

“Más allá de los funcionarios, de las denuncias, el otro problema es a quién le cayó el ajuste”, agregó Kicillof, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

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Según el gobernador, las principales consecuencias del programa económico impulsado por el presidente Javier Milei recayeron sobre los sectores más vulnerables. “Los jubilados son el principal renglón que recortaron”, sostuvo.

En ese sentido, enumeró medidas que, a su entender, perjudicaron a distintos sectores: “Los docentes porque les sacó el Fondo de Incentivo, no les paga a las provincias, los remedios del PAMI y un recorte muy fuerte en seguridad”.

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El acto se desarrolló en el Parque España de Pergamino, donde además se confirmó la incorporación de 40 efectivos policiales, la entrega de ocho patrulleros y diez motos adquiridos a través del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad.

“Los gobiernos que hablan mucho sobre seguridad no invierten en seguridad”, sostuvo Kicillof, y agregó: “Acá están los patrulleros para Pergamino que se compraron con los fondos que puso la provincia”.

Con información de DIB

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