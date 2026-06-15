La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Sabrina Bastida, presentó un proyecto de ley para crear el programa "Festejos Responsables", una iniciativa destinada a regular las celebraciones de egresados en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos, disminuir la generación de residuos y promover prácticas más sustentables.

Ads

La propuesta está dirigida a estudiantes del último año de los niveles secundario y terciario, y apunta especialmente a modificar algunas costumbres habituales en festejos como los Últimos Primeros Días (UPD), caravanas y celebraciones de fin de curso.

Según explicó la legisladora en los fundamentos del proyecto, estas actividades suelen incluir el uso masivo de harina, huevos, polenta y otros alimentos como parte del cotillón. De acuerdo con los datos incorporados en la iniciativa, cada egresado desperdicia en promedio unos cuatro kilogramos de alimentos, equivalentes a trece raciones de comida.

"Frente a los altos índices de inseguridad alimentaria, resulta imperioso que el Estado provincial regule estas prácticas evitando el desperdicio de alimentos aptos para el consumo humano", sostuvo Bastida.

Entre las medidas propuestas, el programa contempla reemplazar el uso recreativo de alimentos por kits de cotillón ecológicos y promover la recuperación y donación de productos no perecederos a comedores comunitarios y organizaciones de bien público.

Ads

Menos residuos y mayor cuidado del espacio público

Otro de los ejes de la iniciativa está vinculado al impacto ambiental de estas celebraciones. El proyecto plantea fomentar el uso de materiales biodegradables o reciclables y reducir la presencia de residuos en calles, plazas y otros espacios públicos.

En ese sentido, Bastida señaló que la acumulación de plásticos, envases y otros desechos genera costos adicionales para los municipios y demanda importantes recursos para las tareas de limpieza.

La propuesta también incorpora criterios de seguridad, al desalentar el uso de materiales peligrosos, inflamables o similares a la pirotecnia que puedan poner en riesgo a los participantes y terceros.

Ads

Participación de escuelas y municipios

El proyecto establece que las instituciones educativas incorporen el programa dentro de sus reglamentos y protocolos internos. Además, prevé campañas de concientización coordinadas entre la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Ambiente bonaerense.

Asimismo, las celebraciones que se realicen en espacios públicos deberán contar con autorización municipal y estarán sujetas a controles para garantizar el cuidado del entorno.

"El proyecto busca promover un cambio positivo en la forma en que celebramos, favoreciendo la sostenibilidad, la conciencia social y el respeto por el medio ambiente", concluyó la legisladora al defender la iniciativa en el Senado bonaerense.

Fuente: Diputados bonaerenses