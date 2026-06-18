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La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al convalidar el cambio de su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires y dejar sin efecto la intervención impulsada por organismos nacionales.

El tribunal consideró válida la decisión adoptada por la Asamblea de la AFA en 2024 para trasladar su sede social a Pilar y determinó que el control de legalidad de la entidad corresponde actualmente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

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En ese marco, los jueces declararon cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público administrado por la Inspección General de Justicia (IGJ) y anularon la resolución que había dispuesto la designación de veedores por 180 días hábiles.

La medida cuestionada había sido impulsada por el Ministerio de Justicia tras un informe de la IGJ que señalaba presuntas irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad que preside Claudio Tapia.

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Con esta resolución, la Cámara ratificó que las facultades de fiscalización y control sobre la AFA quedaron definitivamente en manos de la provincia de Buenos Aires, en línea con el cambio de jurisdicción aprobado por la asociación.

Fuente: Infobae

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