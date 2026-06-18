La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos desde el domingo en aguas del Río de la Plata continúa con un amplio operativo que este jueves extendió su alcance hasta la localidad bonaerense de San Clemente del Tuyú.

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Los hombres, identificados como Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50), habían partido a bordo de la embarcación deportiva Chamigo-Ho desde la zona de Hudson. El último contacto con ellos se registró durante la mañana del 14 de junio y la alerta se activó esa misma noche.

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Según informaron las autoridades, los rastrillajes fueron divididos en cinco sectores que abarcan desde la costa de Berazategui hasta San Clemente. Además de los operativos acuáticos, también se realizan recorridas terrestres en distintos puntos de Berisso y Ensenada.

Del despliegue participan efectivos de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. La búsqueda cuenta con guardacostas, embarcaciones menores, cuatriciclos, motos de agua y una aeronave destinada a sobrevolar la zona.

Las tareas se concentran en distintos sectores de la ribera bonaerense y se mantienen de manera ininterrumpida mientras crece la preocupación por el paradero de los cinco pescadores, desaparecidos desde hace más de cuatro días.

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Fuente: NA & Dib

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