El gobierno bonaerense aprobó un nuevo régimen para calcular y cobrar cánones y tasas vinculadas al uso del agua en barrios privados, countries y emprendimientos urbanísticos que no cuenten con los permisos exigidos por la normativa vigente.

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La medida fue oficializada por la Autoridad del Agua (ADA) y apunta a aquellos desarrollos que utilizan recursos hídricos o administran sistemas propios de abastecimiento y tratamiento de efluentes sin haber regularizado su situación ante los organismos provinciales.

A partir de esta resolución, la Provincia podrá estimar el consumo de agua y los vertidos generados por estos emprendimientos para aplicar el Canon por el Uso del Agua y la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte crecimiento de los barrios cerrados en territorio bonaerense y busca reforzar los mecanismos de control sobre un sector que, en muchos casos, gestiona servicios esenciales de manera privada.

Cómo se calculará el consumo

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Uno de los puntos centrales de la normativa establece que, cuando no exista información declarada por parte de los desarrolladores o administradores, la Autoridad del Agua podrá realizar estimaciones indirectas para determinar el nivel de consumo y la generación de efluentes.

Para ello se tendrán en cuenta distintos indicadores urbanísticos como la superficie de los lotes, los metros cuadrados construidos, la presencia de espacios verdes, piscinas y otras características habituales de este tipo de urbanizaciones.

Además, la Provincia utilizará imágenes satelitales y relevamientos técnicos para obtener información y actualizar periódicamente los datos de cada emprendimiento.

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Más control sobre los recursos hídricos

La decisión se enmarca en la actualización del régimen de cánones establecida por el Decreto 3233/25, que modificó los criterios para determinar los montos que deben abonar los usuarios por el aprovechamiento del agua pública.

Desde la Autoridad del Agua señalaron que el objetivo es fortalecer la fiscalización sobre el uso de los recursos hídricos y garantizar que los desarrollos inmobiliarios cumplan con las obligaciones ambientales y administrativas previstas por la legislación provincial.

Con esta herramienta, el gobierno bonaerense podrá avanzar en el cobro de tasas y cánones incluso en aquellos casos donde los countries y barrios privados no hayan presentado la documentación requerida o no cuenten con los permisos correspondientes.

