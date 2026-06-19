La autopista Buenos Aires-La Plata avanza hacia una de las obras viales más importantes de los últimos años. La empresa estatal Aubasa confirmó que ya están en ejecución los trabajos para incorporar un cuarto carril en un tramo de más de 20 kilómetros, una intervención que apunta a mejorar la circulación y la seguridad en uno de los corredores más transitados del país.

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La obra se desarrolla entre el Acceso Sudeste, a la altura del kilómetro 11,5, y el peaje de Hudson, en el kilómetro 30,45, beneficiando directamente a los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui.

Además de la construcción del nuevo carril, el proyecto contempla la repavimentación integral de los tres carriles existentes y la colocación de una nueva carpeta asfáltica que permitirá unificar toda la calzada.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense destacaron que la ampliación estaba prevista desde el diseño original de la autopista, aunque nunca había sido concretada.

Actualmente los trabajos se desarrollan en dos frentes de manera simultánea. El primero abarca el tramo entre los kilómetros 11,5 y 20, donde las tareas registran un avance cercano al 70%. Allí se ejecuta la construcción del cuarto carril en la zona de Nuevo Quilmes, junto con obras de tendido para fibra óptica y repavimentación nocturna.

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Por su parte, el segundo sector comprende el trayecto entre los kilómetros 20 y 30,45 y presenta un avance aproximado del 50%. En ese tramo se realizan trabajos de bacheo, repavimentación y la construcción de un muro de contención.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, señaló que la ampliación permitirá optimizar el tránsito y acompañar el crecimiento de una vía estratégica para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En paralelo, también se encuentra en análisis la adjudicación de una segunda etapa que prevé la construcción del cuarto carril en sentido contrario, lo que permitirá completar cuatro carriles por mano en todo el recorrido intervenido.

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La iniciativa es financiada con recursos propios de Aubasa y busca dar respuesta a una demanda histórica de miles de conductores que utilizan diariamente la autopista para conectar la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del sur del conurbano bonaerense y la capital provincial.