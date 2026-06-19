La provincia de Buenos Aires realizó por primera vez el Examen de Residencias Bonaerenses (ERES), una instancia creada para el ingreso al sistema público de formación de especialistas luego de la discontinuidad del examen unificado nacional. Más de 7.000 aspirantes participaron de la evaluación para acceder a más de 2.300 cargos disponibles en hospitales y centros de salud bonaerenses.

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La prueba se desarrolló de manera simultánea en sedes de las ciudades de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino, en lo que fue considerado un hecho inédito para el sistema sanitario provincial.

La creación del ERES responde a la decisión del gobierno bonaerense de sostener la formación de profesionales de la salud tras la eliminación del sistema nacional de examen único. Según explicaron desde el Ministerio de Salud, la medida busca garantizar criterios comunes de evaluación y preservar el acceso a las residencias médicas y de otras disciplinas.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señaló que la Provincia registró un incremento del 300% en la cantidad de inscriptos y participantes respecto de años anteriores. Además, atribuyó ese crecimiento a la confianza en el sistema de salud provincial y a los cambios implementados a nivel nacional en el esquema de residencias.

Las residencias constituyen la principal modalidad de formación de posgrado para profesionales de la salud, ya que combinan capacitación intensiva y práctica laboral en hospitales públicos, establecimientos municipales y centros privados con convenio.

La segunda y última jornada del examen se desarrollará este viernes. Posteriormente, durante agosto, se realizará la adjudicación de cargos, mientras que el inicio de las residencias está previsto para septiembre.

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Con más de 2.300 vacantes disponibles, el sistema de residencias bonaerense se consolida como uno de los principales espacios de formación de especialistas del país y una herramienta clave para fortalecer la atención sanitaria en toda la provincia.

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