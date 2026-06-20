De acuerdo con la información preliminar, un Volkswagen Gol en el que viajaba la menor junto a sus padres sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido sobre la traza principal de la autopista. Minutos después, una Chevrolet Captiva que circulaba en el mismo sentido impactó violentamente contra la parte trasera del vehículo.

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Como consecuencia del choque, la niña falleció en el lugar. Su madre, de 27 años, sufrió heridas de consideración y fue trasladada al Hospital de Pacheco, mientras que el padre presentó lesiones leves. El conductor de la camioneta involucrada también resultó herido, aunque fuera de peligro.

Tras el impacto, el Volkswagen Gol terminó desplazado contra el guardarraíl, mientras que la Chevrolet Captiva volcó sobre la calzada. El siniestro motivó un amplio operativo de emergencia con la participación de bomberos, personal de Autopistas del Sol, ambulancias y efectivos policiales.

La mano de la Panamericana con sentido a Capital Federal permaneció totalmente interrumpida durante varias horas, por lo que el tránsito fue desviado hacia la colectora mientras trabajaban los peritos de la Policía Científica.

Las autoridades intentan determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer si existieron otros factores que contribuyeron al desenlace fatal. La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho.

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