La Libertad Avanza impulsa una modificación en la legislación bonaerense que permitiría a jóvenes de 18 años postularse para integrar los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, quienes aspiran a ocupar una banca en esos cuerpos legislativos deben tener al menos 25 años al momento de la elección.

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La propuesta fue presentada por diputados del espacio libertario en la Legislatura provincial y plantea adecuar la normativa a la mayoría de edad vigente en el país. Según sus impulsores, la ley actual responde a una realidad política y social muy distinta a la actual, ya que fue sancionada en 1934.

De aprobarse la iniciativa, los requisitos para ser concejal quedarían equiparados con otras responsabilidades que hoy pueden asumir los jóvenes mayores de edad. El proyecto mantiene las demás condiciones exigidas por la legislación vigente, como acreditar residencia en el distrito correspondiente y contar con capacidad legal para ejercer derechos políticos.

Desde La Libertad Avanza sostienen que muchos jóvenes participan activamente en organizaciones sociales, actividades comunitarias, emprendimientos y espacios de debate público, por lo que consideran que deben tener la posibilidad de acceder a cargos de representación institucional.

Los autores de la iniciativa también remarcan que existen diferencias dentro del propio sistema político bonaerense. Mientras para ser concejal se requieren 25 años, para ocupar una banca como diputado provincial alcanza con tener 22 años y para ser consejero escolar basta con haber alcanzado la mayoría de edad.

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La propuesta se enmarca además en una estrategia política más amplia del espacio liderado por el presidente Javier Milei para consolidar su llegada al electorado joven, uno de los sectores que más acompañó al oficialismo en los últimos procesos electorales.

Ahora el proyecto deberá ser debatido en las comisiones legislativas correspondientes antes de llegar al recinto, donde se definirá si la provincia avanza o no hacia una reducción de la edad mínima para acceder a cargos legislativos municipales.

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