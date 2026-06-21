Una tragedia vial conmocionó a la localidad bonaerense de Baradero luego de que un violento choque provocara la muerte de tres integrantes de una misma familia. Entre las víctimas fatales se encontraban una mujer, su bebé y el padre de su pareja.

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El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 41 y demandó la intervención de personal policial, bomberos voluntarios y equipos de emergencia que trabajaron en el lugar para asistir a los sobrevivientes y realizar las tareas de rescate.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el impacto involucró a dos vehículos y tuvo consecuencias devastadoras para una de las familias que viajaba por la zona.

Además de las víctimas fatales, otras personas sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Su estado de salud quedó bajo evaluación de los profesionales que intervienen en el caso.

Las causas que desencadenaron el accidente son materia de investigación. Peritos trabajaron en el lugar para determinar la mecánica del choque y establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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La noticia generó una profunda conmoción en Baradero y localidades cercanas, donde familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor por la pérdida de tres miembros de una misma familia en un episodio que volvió a poner en foco la problemática de los siniestros viales en las rutas bonaerenses.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará reuniendo pruebas y testimonios para esclarecer las responsabilidades y determinar cómo se produjo el fatal accidente.

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