La Libertad Avanza presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para reducir de 25 a 18 años la edad mínima requerida para ser concejal en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La propuesta fue impulsada por el diputado provincial Pablo Morillo y respaldada por el presidente del partido en territorio bonaerense, Sebastián Pareja.

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La iniciativa plantea una modificación de la Ley 14.523 para adecuar los requisitos de elegibilidad a la mayoría de edad vigente. De aprobarse, podrán postularse como concejales todos los ciudadanos mayores de 18 años que acrediten al menos un año de residencia en el distrito donde se presenten.

“Si a los 18 años un joven puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también tiene que tener la posibilidad de ser elegido en su distrito”, sostuvo Pareja, quien afirmó que el proyecto busca ampliar la participación política y eliminar una restricción que considera desactualizada.

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Desde el espacio libertario remarcaron que la propuesta no garantiza cargos ni establece privilegios, sino que amplía los derechos políticos de los jóvenes y permite que los vecinos puedan elegir candidatos de menor edad si consideran que están capacitados para representarlos.

El proyecto también señala diferencias dentro del sistema institucional bonaerense, ya que actualmente se exige tener 25 años para ser concejal, 22 para acceder a una banca en la Legislatura provincial y apenas 18 para integrar un Consejo Escolar. La iniciativa retoma un debate que ya había sido impulsado sin éxito en 2020 por legisladores de Juntos por el Cambio.

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Fuente: Dib

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