Miles de militantes participaron este sábado de un banderazo en Parque Lezama para reclamar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. En el cierre del acto, Máximo Kirchner cuestionó a dirigentes que “hablan de unidad” pero “no son capaces de ir a verla”, en una frase interpretada como una crítica directa a Axel Kicillof.

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El diputado nacional y líder de La Cámpora apuntó contra la ausencia del gobernador bonaerense en la movilización y volvió a reclamar gestos de respaldo hacia la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria. “Está muy claro quién debe conducir este proceso político”, sostuvo ante la militancia.

Durante su discurso, Kirchner también recordó el acuerdo que permitió que Kicillof asumiera la presidencia del PJ bonaerense y cuestionó a quienes, según dijo, “editorializan la realidad” sin explicar cómo enfrentar las políticas del gobierno de Javier Milei.

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En otro tramo de su intervención, señaló que el espacio no busca “candidatos por default” y reivindicó el liderazgo de Cristina Kirchner dentro del peronismo. Además, remarcó que muchos dirigentes comenzaron a cuestionar su conducción recién después de su condena.

El acto reunió a referentes del kirchnerismo como Mayra Mendoza, Jorge Capitanich, Amado Boudou y Federico Otermín. Aunque el Movimiento Derecho al Futuro, alineado con Kicillof, convocó a participar, no tuvo representación en el escenario principal.

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Fuente: Dib

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