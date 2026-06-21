A siete días de la desaparición de cinco pescadores en el Río de la Plata, los equipos de rescate continúan este domingo con un amplio operativo de búsqueda en distintos puntos de la costa bonaerense, sin que hasta el momento se hayan encontrado indicios sobre el paradero de la embarcación ni de sus ocupantes.

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Las tareas se reanudaron durante la mañana y continuarán hasta el atardecer con rastrillajes concentrados en la zona de Boca Cerrada, en Punta Lara, y en el sector de Atalaya, partido de Magdalena. Del operativo participan Bomberos Voluntarios de Ensenada, Berisso y Magdalena, junto con personal de Defensa Civil, guardavidas y colaboradores que recorrieron áreas costeras mediante embarcaciones livianas y kayaks.

Los desaparecidos son Carlos Kovach, de 60 años; Claudio Kovach, de 50; Alejandro Boscardin, de 28; Damián Giubu, de 42; y Sebastián Romegialli, de 50. Todos habían partido el domingo pasado desde el Camping Hudson a bordo de la lancha cabinada “Chamigo-Ho” para realizar una jornada de pesca deportiva.

Según la investigación, la embarcación fue vista por última vez durante las primeras horas de aquel día. La preocupación comenzó a crecer cuando el grupo no regresó al finalizar la jornada y sus vehículos permanecían estacionados en el predio. La denuncia fue realizada cerca de las 20.50, lo que dio inicio a un intenso operativo de búsqueda.

Desde entonces, la Prefectura Naval Argentina despliega recursos por agua y aire para intentar localizar a los pescadores. Durante los primeros días se realizaron recorridas nocturnas con guardacostas en el tramo comprendido entre Hudson y Quilmes, mientras que posteriormente se incorporó una aeronave que sobrevoló más de 110 kilómetros de costa sin obtener resultados positivos.

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Los investigadores explicaron que la ausencia de restos o elementos flotando en la superficie dificultó las tareas y obligó a ampliar progresivamente el área de búsqueda. Debido a que las condiciones climáticas eran favorables al momento de la salida, una de las hipótesis analizadas es que la embarcación haya sido desplazada por las corrientes hacia un sector distinto al previsto inicialmente por los tripulantes.

El grupo contaba con chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF, aunque hasta ahora no hubo respuesta a los intentos de comunicación realizados por los equipos de rescate. Además, la Prefectura consultó a embarcaciones que navegaban en la región y a autoridades del lado uruguayo del Río de la Plata, sin que se registraran avistamientos o pedidos de auxilio.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, mientras familiares y allegados mantienen la expectativa de que las tareas de búsqueda permitan obtener alguna pista sobre el destino de los cinco hombres desaparecidos.

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