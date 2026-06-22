Un médico de 75 años fue víctima de un violento robo en la ciudad de La Plata, donde delincuentes lo golpearon mientras aguardaba la llegada de un colectivo y le robaron una mochila con elementos esenciales para ejercer su profesión.

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El hecho ocurrió en la zona de avenida 1 entre 60 y 61. Según la investigación, los asaltantes sorprendieron al profesional y le propinaron un fuerte golpe en el rostro que le provocó la pérdida de conocimiento.

Tras el ataque, los ladrones escaparon con una mochila que contenía un otoscopio, un medidor de glucemia, un sello médico y otros instrumentos utilizados habitualmente en su trabajo.

Minutos después, la víctima logró regresar a su domicilio en estado de shock. Su familia decidió trasladarlo al Instituto Médico Platense, donde permaneció internado durante 48 horas para realizar controles y descartar complicaciones derivadas del traumatismo.

Luego de recibir el alta médica, el hombre radicó la denuncia en la comisaría Novena de La Plata. La Policía inició una investigación y analiza las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables del violento asalto.

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Fuente: Dib

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