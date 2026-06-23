La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, tras considerar que existen elementos suficientes para avanzar hacia el debate oral y público. Según la investigación, ambos ex funcionarios habrían participado en la adquisición de un Audi Q8 utilizando fondos de presunto origen ilícito.

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De acuerdo con el expediente, el vehículo fue registrado en octubre de 2023 a nombre de Asensio por un valor declarado de 30 millones de pesos. Sin embargo, la póliza de seguro contratada para la unidad establecía una cobertura cercana a los 174 millones de pesos, una diferencia que despertó sospechas sobre el verdadero valor de la operación.

La causa sostiene que, pese a que el automóvil figuraba formalmente a nombre de Facundo Asensio, quien ejercía el control y uso habitual del rodado era Jorge D’Onofrio. Entre las pruebas mencionadas por la Justicia se encuentran la autorización para conducir el vehículo y registros vinculados al sistema Telepase, que estaban asociados al ex ministro.

El expediente se enmarca en una investigación más amplia que involucra presuntas maniobras irregulares relacionadas con multas de tránsito y la VTV en territorio bonaerense. En mayo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ya había ratificado el procesamiento de D’Onofrio por presunto lavado de activos, manteniendo abierta la investigación sobre el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones patrimoniales.

Cabe recordar que en marzo de este año el ex funcionario había sido procesado y embargado por 350 millones de pesos, mientras que Asensio recibió un embargo de 300 millones. Con la elevación a juicio, ambos deberán enfrentar ahora la etapa oral del proceso judicial, donde se determinará su eventual responsabilidad penal.

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