El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, encabezó en Chascomús el tercer encuentro regional ¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?, junto al intendente Javier Gastón, con el objetivo de debatir una agenda de desarrollo para la Región Este.

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La jornada reunió a intendentes, universidades, cooperativas, organizaciones sociales y referentes productivos de distintas localidades de la región, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructura bonaerense orientado a la planificación de obras públicas.

Durante el encuentro se realizaron mesas de trabajo sobre energía accesible y sostenible, conectividad y logística, gestión del recurso hídrico, infraestructura del cuidado, sistema de ciudades y participación de juventudes, con aportes orientados a la planificación territorial y el desarrollo productivo.

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El programa de encuentros se desarrolla en ocho regiones del interior bonaerense y busca integrar a actores institucionales, sociales y productivos en la definición de prioridades de infraestructura.

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