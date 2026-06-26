Organizaciones sociales, políticas y de izquierda llevaron adelante una movilización sobre el Puente Pueyrredón para conmemorar el 24° aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos durante la denominada Masacre de Avellaneda. La protesta derivó en un corte total del tránsito y ocasionó largas demoras para quienes intentaban ingresar o salir de la Ciudad de Buenos Aires.

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La concentración comenzó en las inmediaciones de la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda y, pasado el mediodía, las columnas avanzaron hacia el puente, donde interrumpieron completamente la circulación vehicular. Como consecuencia, se registró un importante colapso de tránsito en los accesos a la Ciudad, con largas filas de vehículos sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y otras arterias cercanas.

El operativo de seguridad contó con la presencia de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que permanecieron en la zona durante toda la jornada. Sin embargo, las fuerzas no avanzaron para desalojar la protesta debido a una medida cautelar presentada por el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, que impedía intervenir para despejar el puente durante la manifestación.

Durante varias horas, miles de automovilistas quedaron varados mientras esperaban la reapertura del acceso. En algunos momentos se permitió el paso intermitente de motocicletas y de algunos vehículos, aunque la circulación continuó prácticamente paralizada. Muchos conductores manifestaron su malestar por las demoras y por las complicaciones para cumplir compromisos laborales, médicos o familiares.

La movilización reunió al Polo Obrero y a otras organizaciones sociales y políticas que cada 26 de junio recuerdan a Kosteki y Santillán y reclaman justicia por los hechos ocurridos en 2002. Además del homenaje, los manifestantes reiteraron pedidos vinculados con la asistencia a comedores comunitarios, programas sociales, generación de empleo y cuestionamientos a las políticas económicas del Gobierno nacional.

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