Tras casi dos semanas de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de uno de los cinco pescadores que permanecían desaparecidos desde el pasado 14 de junio, cuando salieron a navegar en el Río de la Plata a bordo de la lancha "Chamigo-Ho". El cuerpo fue encontrado en aguas uruguayas y posteriormente identificado como el de Sebastián Romegialli, uno de los integrantes del grupo.

Ads

El hallazgo se produjo luego de que un buque pesquero que navegaba frente a la costa de Uruguay detectara un cuerpo flotando y diera aviso a las autoridades marítimas. A partir de esa alerta intervino la Armada uruguaya, que recuperó los restos y coordinó el procedimiento junto con la Justicia y los organismos argentinos que participan de la investigación.

Romegialli había partido junto a Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin y Damián Giubu desde la zona de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, para realizar una jornada de pesca deportiva. Desde entonces no volvieron a establecer contacto y se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó embarcaciones, aeronaves y patrullajes sobre distintos sectores del Río de la Plata.

Durante los últimos días, los rescatistas ya habían recuperado algunos elementos que pertenecían a los pescadores, entre ellos una mochila y un bidón de combustible, encontrados frente a la costa de Atalaya. Esos hallazgos permitieron orientar nuevamente los rastrillajes hacia esa zona y reforzar las tareas de búsqueda.

Mientras tanto, el operativo continúa para localizar a los otros cuatro tripulantes, en una causa que sigue bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Berazategui. Las autoridades mantienen activos los rastrillajes en coordinación con fuerzas argentinas y uruguayas para intentar esclarecer qué ocurrió con la embarcación y con el resto de los pescadores desaparecidos.

Ads

Puede interesarte

Ads