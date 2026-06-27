Fiscalizadoras del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires interceptaron en el kilómetro 328 de la Ruta 11 a un conductor que circulaba hablando por celular en el carril rápido, sin licencia habilitante ni Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente, en el marco de un operativo de control dinámico sobre la autovía de la costa.

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El automovilista se desplazaba a bordo de un Chevrolet Corsa gris y fue detectado por agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial mientras realizaban tareas de fiscalización preventiva. Tras ser detenido, se constató que tenía vencida la VTV y también la licencia de conducir correspondiente a la categoría 4 D.

El infractor, domiciliado en Mar del Tuyú, contaba con una licencia profesional habilitante para la conducción de vehículos de servicios de urgencia y emergencia, lo que agrava la situación al tratarse de un conductor con formación específica sobre normas de seguridad vial.

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El procedimiento fue registrado mediante cámaras 4K Full HD instaladas en los móviles oficiales y body cams utilizadas por los agentes, con transmisión en tiempo real al Centro de Monitoreo Vial (MOVI), lo que permitió documentar la infracción y garantizar la transparencia del operativo.

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