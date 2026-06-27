Obra en la Ruta 11: avanza al 85% y prevén habilitar la doble mano antes del próximo verano
Se trata de la duplicación del trazado, entre Villa Gesell y Mar Chiquita. La obra está financiada por el BID.
Los trabajos de duplicación de calzada sobre la Ruta Provincial 11, en el tramo que conecta Villa Gesell con el partido de Mar Chiquita, ingresaron en su etapa final tras alcanzar más del 85% de avance global. El objetivo es que estén terminados para antes del próximo verano.
Según el desglose técnico de la obra, el sector entre Villa Gesell y el empalme con el Canal 5 registra un avance del 85%, mientras que el tramo siguiente, hasta la planta urbana de Mar Chiquita, alcanza el 90% de ejecución.
La intervención abarca 72,4 kilómetros y es ejecutada por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Corredor Vial Integrado del Atlántico.
En el plano institucional, el intendente de Villa Gesell Gustavo Barrera destacó el ritmo de los trabajos y subrayó el impacto de la obra en la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo turístico de la región.