El hallazgo se produjo en el cruce de las calles Maipú y Cristóbal Colón, en el partido de Esteban Echeverría. Tras constatar la presencia de los explosivos, efectivos de la Comisaría 1ª solicitaron la intervención de la División Explosivos de la Policía Bonaerense y de los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría.

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Por orden del juez federal Sebastián Garber, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora, los especialistas realizaron detonaciones controladas durante la madrugada de este lunes para neutralizar el peligro.

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Según trascendió, el procedimiento se llevó a cabo de a cuatro granadas por vez y fue presenciado por varios vecinos. En uno de los videos registrados en el lugar se escucha a un testigo exclamar: "¡Esa se sintió más!", tras una de las explosiones.

Las autoridades investigan cómo llegaron los explosivos al predio ecológico y quiénes los abandonaron allí. Hasta el momento no hay detenidos ni se informó el origen del armamento.

El hecho recuerda un episodio ocurrido semanas atrás en el barrio porteño de Recoleta, donde obreros encontraron una granada de mano activa durante una obra de refacción. En aquella oportunidad, el Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad también retiró el artefacto y lo detonó de manera controlada para evitar riesgos.

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Fuente: Infobae

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