El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un encuentro virtual con dirigentes del peronismo de Entre Ríos, donde hizo una autocrítica sobre la última gestión del Frente de Todos y llamó a priorizar la organización del espacio por sobre las disputas electorales. "Venimos de un gobierno nuestro que no funcionó, y eso nos llevó también a que ahora gobierne Milei", afirmó.

Ads

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que el peronismo debe revisar sus errores para recuperar la confianza de la sociedad y volver a convertirse en una alternativa de gobierno.

Kicillof también pidió postergar las discusiones por candidaturas y enfocarse en fortalecer el trabajo territorial. "No es tiempo de lanzar campañas ni de candidaturas. Es tiempo de organización, de construcción y de estar al lado de quienes sufren", expresó, al tiempo que reclamó dejar de lado las internas y "juntar voluntades, militancias y representatividades" de cara al escenario electoral de 2027.

Puede interesarte

Además, consideró que el peronismo debe conducir una coalición más amplia para enfrentar al oficialismo. "La fuerza que puede articular una alternativa es el peronismo, aunque no alcanza solo con el peronismo", señaló.

En el encuentro también participó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien llamó a unificar al justicialismo con el objetivo de derrotar al gobierno de Javier Milei. Por su parte, el exdiputado nacional Marcelo Casaretto manifestó el respaldo de un sector del PJ entrerriano a una eventual candidatura presidencial de Kicillof y propuso avanzar en una mesa de conducción para fortalecer su proyecto político.

Ads

Fuente: Dib

Ads