A partir de este miércoles 1 de julio comenzó una nueva etapa en la gestión de parte de la red vial nacional. Dos empresas privadas asumirán la explotación, administración y mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa, luego de la firma de los contratos correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones.

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Hasta ahora, esos corredores eran administrados por la empresa estatal Corredores Viales S.A. Con el nuevo esquema, Corredor Vial 5 SAU operará el Tramo Pampa, mientras que Rutas Sur Atlántico SA estará a cargo del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur.

El Tramo Pampa comprende 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján y el empalme con la Ruta Nacional 35, en La Pampa. En tanto, el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye 1.325,17 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

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Desde Vialidad Nacional destacaron que estos corredores son estratégicos para la conectividad regional, el transporte de cargas, la producción y el turismo. Además, señalaron que el nuevo modelo prevé inversiones financiadas íntegramente por las empresas concesionarias, mientras que el organismo nacional conservará la tarea de supervisar el cumplimiento de las obras, el mantenimiento y los niveles de servicio exigidos.

El Gobierno nacional sostiene que este esquema reemplaza el sistema anterior, que requería aportes del Estado para su funcionamiento, y busca mejorar la gestión de la infraestructura vial mediante la participación privada.

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La puesta en marcha de las nuevas concesiones también reaviva la polémica entre Nación y la provincia de Buenos Aires. Aubasa, la empresa vial bonaerense que administra la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Autovía 2, intentó participar de la licitación, pero su oferta fue desestimada por el Ministerio de Economía al considerar que no cumplía con los requisitos técnicos.

La administración de Axel Kicillof impugnó esa decisión y acusó al Gobierno nacional de modificar las condiciones de la licitación para excluir a la empresa provincial y favorecer a operadores privados. Sin embargo, el planteo fue rechazado y la adjudicación quedó firme.

Fuente: Dib

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