La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) anunció que inició una acción judicial para cuestionar el traspaso del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos de los colegios privados bonaerenses al régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS), dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires.

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Desde la entidad señalaron que la medida fue adoptada sin un marco normativo y administrativo claro, lo que, según sostienen, genera incertidumbre sobre dónde deben realizarse los aportes previsionales, ya que los trabajadores continúan alcanzados por el régimen nacional administrado por ANSES.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, explicó que el planteo no apunta a incumplir las obligaciones previsionales, sino a evitar una situación de inseguridad jurídica para las instituciones educativas. Según estimaciones del sector, la medida alcanzaría a entre 50.000 y 55.000 trabajadores, entre personal auxiliar, no docente y docentes de actividades extraprogramáticas.

La asociación advirtió además que el cambio podría incrementar los costos laborales de los establecimientos privados y reducir el salario de bolsillo de los trabajadores, debido a que el aporte personal al régimen provincial sería superior al vigente en el sistema nacional.

AIEPA también alertó sobre posibles consecuencias para las futuras jubilaciones del personal alcanzado. Argumentó que muchos trabajadores poseen una trayectoria de aportes en el sistema nacional y podrían no reunir los años necesarios para acceder a una jubilación por el IPS, pese a haber realizado aportes al régimen provincial.

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Ante este escenario, la entidad presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y solicitó medidas que garanticen seguridad jurídica para las instituciones educativas. Asimismo, pidió a la Dirección General de Cultura y Educación que no exija la incorporación del personal extraprogramático a la planta funcional hasta que exista una definición normativa o judicial.

En paralelo, AIEPA destacó que el Estado Nacional también promovió una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la normativa provincial y la suspensión de su aplicación.

Para la entidad, esta presentación refuerza su postura de que el conflicto excede el ámbito provincial e involucra competencias nacionales vinculadas al sistema previsional.

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Finalmente, AIEPA reiteró que los colegios privados no buscan eludir sus obligaciones laborales y previsionales, sino contar con reglas claras y coordinadas entre Nación y Provincia antes de implementar el traspaso al régimen del IPS.