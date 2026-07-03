El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reanudará este viernes la negociación paritaria con los gremios docentes y estatales, en un contexto marcado por los reclamos sindicales y la expectativa de una nueva propuesta salarial.

Ads

Puede interesarte

Las reuniones se realizarán de manera virtual. El primer encuentro será a las 14.30 con los representantes de los docentes, mientras que desde las 15.30 será el turno de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430.

La convocatoria llega luego de varios días de reclamos por parte de las organizaciones sindicales, que incluyeron medidas de fuerza en el sector educativo para exigir una recomposición de los salarios frente al avance de la inflación.

En la última reunión paritaria, realizada el 12 de junio, la administración bonaerense no presentó una oferta de aumento salarial. En esa oportunidad únicamente anunció un incremento del 30% en las asignaciones familiares y la puesta en marcha de un plan de desendeudamiento para los trabajadores estatales.

Los gremios aguardan que en esta nueva instancia el Ejecutivo provincial presente una propuesta que permita destrabar la negociación y avanzar hacia un acuerdo salarial. La discusión se desarrolla mientras continúa el seguimiento de la evolución de los ingresos de los trabajadores públicos en la provincia.

Ads

Ads