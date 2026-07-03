La intensa ola polar continúa afectando a gran parte del país y este viernes ubicó a Olavarría y Bahía Blanca entre las cinco ciudades con las temperaturas más bajas de Argentina, de acuerdo con el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Olavarría registró una temperatura de -3,9°C, mientras que Bahía Blanca alcanzó los -3,6°C. En esta última ciudad, la sensación térmica descendió hasta los -6,9°C en las zonas periféricas debido a las fuertes ráfagas de viento.

El ranking nacional fue encabezado por Maquinchao, en Río Negro, con -10,2°C, seguida por Malargüe, en Mendoza.

Ante este escenario, el SMN renovó el alerta amarilla por temperaturas extremas para gran parte del sudoeste bonaerense, incluyendo Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Saavedra, Puan, Tornquist y Patagones.

El organismo advirtió que estas condiciones pueden generar un efecto leve a moderado sobre la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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Frente a las bajas temperaturas, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al frío, usar varias capas de abrigo, mantenerse hidratado, calefaccionar los ambientes de manera segura y ventilar los espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

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